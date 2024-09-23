وزير الزراعة: تعظيم كفاءة استخدام المياه أولوية قصوى في قطاع الزراعة

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وأشار إلى أن وزارة الزراعة عملت على تنفيذ عدد السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة. وأشار فاروق، إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية، وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقا للقواعد ‏والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعى في تطوير منظومة التصدير، واتباع ‏أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير، كما تمت حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد والتتبع الجديـدة لـ11 محصولا.

وفيما يتعلق بدعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، أشار الوزير، إلى أن تلك المبادرات، شملت: المشروع القومي للبتلو، حيث تم تقديم التمويل لحوالى 44 ألف مربى بإجمالي عدد رؤوس أكثر من 510 آلاف رأس، بقيمة حوالى 8.9 مليار جنيه، فضلا عن دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان من خلال الدعم الفني، وإتاحة قروض ميسرة بسعر عائد مدعم من البنوك.

زراعة، موارد مائية، تنمية مستدامة، الصادرات ال

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