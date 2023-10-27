وزير الاتصالات الفلسطيني: قطاع غزة بات مفصولا عن العالم الخارجي

القاهرة الإخبارية.. «الصحة العالمية»: فقدنا الاتصال بموظفينا في قطاع غزةالقاهرة الإخبارية..

«الصحة العالمية»: فقدنا الاتصال بموظفينا في قطاع غزةقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزةالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

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وزير الاتصالات الفلسطيني: قطاع غزة بات مفصولا عن العالم الخارجيأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن وزير الاتصالات الفلسطيني يقول إن قطاع غزة بات مفصولا عن العالم الخارجي اقرأ أكثر ⮕

غزة معزولة عن العالم.. قصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق على القطاع مع انقطاع الاتصالاتأصبح قطاع غزة، منطقة معزولة عن العالم الخارجي، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا من ثلاث جبهات برية وجوية وبحرية. اقرأ أكثر ⮕

بشأن انقطاع الاتصالات .. بيان عاجل من الهلال الأحمر الفلسطينيقال الهلال الأحمر الفلسطيني “انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. انقطاع الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة بشكل كاملأعلنت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال ، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة خلال الساعة الماضية. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزةالاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزةالاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕