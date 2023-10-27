وزير الاتصالات الفلسطيني: قطاع غزة بات مفصولا عن العالم الخارجي

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.

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عاجل.. انقطاع الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة بشكل كاملأعلنت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال ، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة خلال الساعة الماضية. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزةالاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزةالاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزةالاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕