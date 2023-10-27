وزير الرياضة: المتحدة لعبت دورا مهما فى انتشار 'كابيتانو مصر'

وتابع أشرف صبحي خلال تواجده ببرنامج كابيتانو مصر :"البرنامج حقق حالة من الشجن والطموح لأن اللاعبين شافوا الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولاده وهو بيتكلم في الكورة، خاصة بعد محمد صلاح والحالة اللي حققها أصبحت كل أسرة تتمنى أن يكون لديها محمد صلاح".

وأضاف:"الناس بتقول فين الدولة ولماذا لا تبحثون عن المواهب والأقباط ليه ميلعبوش كرة فكان لازم نوجد برنامج الكل فيه سواسية بدون تمييز، مشروع له استدامة هيستمر، والدفعة الأولى موجودة وخضنا بها تجربة،م ووزارة الرياضة لم تكن لتقوم بهذا المشروع بمفردها، الدور الأكبر هو النشر والانتشار للمشروع وهذا ما تقوم به الشركة المتحدة وهي شركة وطنية".

وتابع :"ولهذا مشروع كابيتانو مجتمعي يبحث عن المواهب ومشروع قومي، كابيتانو دخل كل بيت وبقى فيه مشاركة مجتمعية وبيوصل للقرى، الأسرة أصبحت تحت النظر، ولدينا المشروع القومي للبطل الأولمبي وينتقي الأبطال في الألعاب الفردية، وكابيتانو أصبح دراما ورياضة". headtopics.com

ويعرض برنامج كابيتانو مصر يومياً الخميس والجمعة الساعة 9 مساء على قناة on والساعة 10 مساء على قناة on time sports.القاهرة الإخبارية.. مندوب فلسطين: إسرائيل انتهكت كافة مواد اتفاقية جنيفجيش الاحتلال الإسرائيلي: المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط بتهديد جويالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

أستاذ علوم سياسية: مصر هي رمانة الميزان والدولة المفتاحية لتسوية أي صراع في المنطقةقال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ مصر لعبت دورا إنسانيا كبيرا في الأزمة الأخيرة، من خلال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح والإصرار المصري على إدخال هذه المساعدات. اقرأ أكثر ⮕

وزير الرياضة ضيفا على كابيتانو مصر لتحفيز اللاعبينحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواجد في مباراة فريقي 'مدحت فقوسة'، بقيادة سمير كمونة، و'شحتة' بقيادة محمد اليماني وذلك لتحفيز اللاعبين. اقرأ أكثر ⮕

شاهد.. وزير الرياضة يشارك فى مباراة مع لاعبى كابيتانو مصرشارك أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رفقة لاعبى برنامج كابيتانو مصر في مباراة خلال استضافة مشتركة على هامش حضوره بالبرنامج. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية أوزبكستان يدعو إلى وقف النزاع المسلح في قطاع غزةبحث وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف مع سفراء كل من مصر والجزائر والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وفلسطين والمملكة العربية السعودية وإسرائيل لدى أوزبكستان تطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: سياسات التجويع لا مكان لها فى القرن الـ21مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سياسات التجويع لا مكان لها فى القرن الـ21 | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرةمندوب مصر بالأمم المتحدة عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕