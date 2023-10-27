وزير الخارجية اللبناني: الحديث عن حق اسرائيل بالدفاع عن النفس تحول إلى رخصة للقتل

وأشاد بوحبيب بحديث الأمين العام للأمم المتحدة حينما قال إن ما حدث لم يأت من فراغ، مؤكدا أنه قال كلمة حق.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني أن العالم أجمع يعلم أن جذور الصراع في سببها 75 عاما من حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الطبيعية، مشددا على ضرورة استعدادة الشعب لهذه الحقوق.ميقاتي يترأس اجتماعا لمتابعة وضع خطة طوارئ وطنية تحسبا لأي تطورات أمنيةحادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى

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