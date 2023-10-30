وزيرة الهجرة ترد على استفسارات المصريين في الخارج بشأن الانتخابات الرئاسية

وقالت الجندي، خلال مقطع فيديو بثته وزارة الهجرة للرد على استفسارات المصريين في الخارج بشان الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الإثنين، أن جميع مقار الانتخاب الفرعية خارج مصر تنشر على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وعنوان اللجنة داخل دولة المقر.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن عمل اللجان الانتخابية يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى 9 مساءًا خارج جمهورية مصر العربية، وذلك بتوقيت المحلي لدولة المقر.عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى.. خطة تخفيف الأحمال الجديدةعاجل.. رسميًا مصر تقرر إرجاء تصدير القطن لحين تحديد الكميات المصدرة لكل شركة

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وزيرة الهجرة ترد على أبرز استفسارات المصرين بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسيةأجابت وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الانتخابات الرئاسية فى الخارج. اقرأ أكثر ⮕

وزيرة الهجرة ترد على الأسئلة الشائعة حول إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارجضمن جهود توعية المصريين بالخارج بأهمية الحفاظ على حقوقهم السياسية، أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة 'شارك بصوتك'. اقرأ أكثر ⮕

وزيرة الهجرة ترد على الأسئلة الشائعة حول إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارجضمن جهود توعية المصريين بالخارج بأهمية الحفاظ على حقوقهم السياسية، أطلقت السفيرة سهاجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة 'شارك بصوتك'، والتي تعنى بتعريف المصريين بالخارج بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية 2024. اقرأ أكثر ⮕

ضوابط التصويت في الخارج وفق قواعد «الوطنية للانتخابات».. تعرف عليهاحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد من القرارات بشأن قواعد وإجراءات التصويت في الخارج للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقا للقواعد المنظمة. اقرأ أكثر ⮕

ننشر مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين بالخارجقررت الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024. اقرأ أكثر ⮕

مقار اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج (صور)حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024. اقرأ أكثر ⮕