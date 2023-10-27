وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض قرار الأمم المتحدة بشأن الهدنة في غزة

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي عبر حسابه بموقع"إكس":"إننا نرفض بشكل قاطع دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الدنيئة لوقف إطلاق النار"، زاعما أن إسرائيل تعتزم القضاء على حماس تماما كما تعامل العالم مع النازيين وداعش".يأتي ذلك تزامنا مع شن الاحتلال عداونا على قطاع غزة وبدء توغل بري بعد ثلاثة أسابيع من القصف الجوي المتواصل على سكان القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت.أكدت شركات الاتصالات في غزة الانقطاع الكامل لشبكاتها العاملة في القطاع، في حين تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت.

وأكد مراسل قناة"فوكس نيوز" الأمريكية أن"الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا الذي رأيته، أقوى هجوم منذ بداية الحرب".ويعاني قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، والذي تزامن مع قطاع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، ما تسبب في شلل في الخدمات الصحية والمستشفيات والاتصالات. headtopics.com

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