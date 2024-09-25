وزير الزراعة يطمئن: سعر بيض المائدة 150 جنيها وطرحه في جميع منافذ الوزارة

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وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج"لقمة عيش" المذاع عبر شاشة"الحدث اليوم"، ليل الثلاثاء، إن فتح باب الاستيراد كان سيؤثر سلبا على المنتج المحلي والصناعة الوطنية. وأشار إلى نتائج الاجتماعات مع شعبة الدواجن؛ أسفرت عن التنسيق معهم على خفض سعر طبق بيض المائدة إلى 150 جنيها وطرحه في جميع منافذ وزارة الزراعة، ومنافذ التموين، والمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت"إجراءات عنيفة" بشأن الارتفاعات المستمرة في أسعار البطاطس خلال الفترة الماضية، متابعا:" بالتنسيق مع وزارة التموين قمنا بحملات على الثلاجات، وتم ضخ آلاف الأطنان في الأسواق خلال اليومين الماضيين". وأعلن عن انخفاض سعر كيلو البطاطس في سوق الجملة إلى 12 جنيها، وإلى 18 جنيها للمستهلك، بعد أن كان قد تخطى 35 جنيها.استمرار ارتفاع أسعار الذهب العالمي للجلسة الخامسة على التوالي

وزارة الزراعة أسعار بيض المائدة استيراد سعر البطاطس التموين

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