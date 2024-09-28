وزير الخارجية: إثيوبيا تعنت في ملف سد النهضة وتسعى لفرض الأمر الواقع

وزير الري في حوار شامل لـ الشروق : مياه النيل أمن قومي.. ولن نقبل بأي ضرر على المواطنينوزير الخارجية عن سد النهضة : مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لبقائهاتفاصيل القبض على طبيبين بتهمة التحرش بالمريضات في الأقصر: أحدهما استبعد إداريا بسبب بلاغ سابقعلاقة عاطفية مع زوجة خاله..

وأوضح أن ذلك ينطبق بطبيعة الحال على قضية إدارة المجاري والأنهار المائية الدولية العابرة للحدود، خاصة في ظل ظروف أزمة مائية عالمية نعاني منها بشكل خاص في مصر.

سد النهضة إثيوبيا مصر قانون الدولي الأمم المتحدة

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



Shorouk_News / 🏆 13. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

وزير الخارجية الصومالي: أثيوبيا تريد احتلال أراضيناوزير الخارجية الصومالي: لن نتورط في مسار تفاوضي عقيم مع إثيوبيا..

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

سد النهضة.. وزير الخارجية يجيب عن إمكانية اللجوء للعمل العسكريقال السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن &171;مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

الخارجية الأمريكية: ندرك أهمية نهر النيل لمصر والسودان والحل التفاوضي ممكنقال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سد النهضة، وأهمية المياه ونهر النيل للمصريين.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الخارجية السوري: نقف إلى جانب مصر في أزمة سد النهضةأكد وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، أن الليبرالية الجديدة كارثة تهدد أخلاق وقيم البشرية، وتقوم جماعات صهيونية بنشرها في البلدان العربية لهدمها.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الخارجية المصري: مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها المائية في قضية سد النهضةأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مقابلة مع جريدة الشرق، أن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على حق القاهرة في 'حقوقها المائية' في نهر النيل. كما حذر من أن عمليات القتل المستمرة في غزة عنصر دافع لعمليات التصعيد بالمنطقة.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الخارجية لنظيره الصيني: لا تهاون في قضية سد النهضةالتقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة بـ وانج يي وزير خارجية الصين، وذلك علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »