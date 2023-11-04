وزير دفاع إسرائيل: لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية الحرب

قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوأف جالانت، إن هناك تنسيق كامل مع وزير الدفاع الأمريكي في شتى المجاالات المتعلقة بالحرب. وأضاف وزير الدفاع لجيش الاحتلال قائلا: "لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك". وتابع جالانت، أن إسرائيل لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة، موضحا أننا لدينا اتفاق سلام مع#مصر وهي تنسق ما هو مطلوب لمنع وصول الإرهاب إليها.

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