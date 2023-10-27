وزير خارجية لبنان الأسبق: حزب الله لم يدخل معركته بعد مع جيش الاحتلال| فيديو

قال وزير خارجية لبنان الأسبق، فارس بويز، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم يوميًا ما يقرب من 12 ألف طن من المتفجرات في القصف على المنشآت بقطاع غزة، كما أن حزب الله اللبناني لم يدخل بعد معركته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن التاريخ سيسجل المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فدمار حرب الاحتلال على قطاع غزة، طال البشر والطير والحجر، ولم يسلم منه أحد، مع انتهاج الاحتلال الإسرائيلي سياسة واضحة ضمن خطته الاستعمارية، إما بقتل السكان وإبادتهم الشاملة، أو تهجيرهم؛ ليتكرر سيناريو نكبة 1948.

وأضاف «بويز»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قطر أبلغت الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود حماس على أراضيها، موضحا أنه بسبب الاضطرابات الكثيرة التي توجد بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية في المنطقة، فإن وصول نيران هذا الاشتباك إلى الأراضي المجاورة أمر متوقع ووارد. headtopics.com

وتابع: «التحليلات الميدانية والعسكرية هي التي ستحدد الجهة التي قامت بإطلاق هذا الصاروخ الذي سقط على طابا المصرية، أمس، من خلال معرفة نوعه والجهات التي تمتلك هذا الصاروخ؛ حتى يكون الموقف المصري مناسبا لهذا الحدث، ومصر تتعامل بحكمة شديدة في الأحداث لتهدئة الأوضاع في فلسطين، وذلك لأن الحرب والتصعيد ليس من صالح أحد في المنطقة، بل في العالم بأكمله».

وزير خارجية لبنان الأسبق: حزب الله لم يدخل معركته بعد مع جيش الاحتلالقال وزير خارجية لبنان الأسبق، فارس بويز، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم يوميًا ما يقرب من 12 ألف طن من المتفجرات في القصف على المنشآت بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية لبنان الأسبق: التاريخ سيسجل المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزةقال فارس بويز، وزير خارجية لبنان الأسبق، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم يوميًا ما يقرب من 12 ألف طن من المتفجرات في القصف على المنشآت بقطاع غزة، كما أن حزب الله اللبناني لم يدخل بعد معركته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

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