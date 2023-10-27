وزير خارجية لبنان الأسبق: حزب الله لم يدخل معركته بعد مع جيش الاحتلال

قال وزير خارجية لبنان الأسبق، فارس بويز، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم يوميًا ما يقرب من 12 ألف طن من المتفجرات في القصف على المنشآت بقطاع غزة، كما أن حزب الله اللبناني لم يدخل بعد معركته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن التاريخ سيسجل المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فدمار حرب الاحتلال على قطاع غزة طال البشر والطير والحجر، ولم يسلم منه أحد، مع انتهاج الاحتلال الإسرائيلي سياسة واضحة ضمن خطته الاستعمارية، إما بقتل السكان وإبادتهم الشاملة أو تهجيرهم ليتكرر سيناريو نكبة...

وأضاف «بويز»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قطر أبلغت الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود حماس على أراضيها، موضحا أنه بسبب الاضطرابات الكثيرة التي توجد بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية في المنطقة، فإن وصول نيران هذا الاشتباك إلى الأراضي المجاورة أمر متوقع ووارد.

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وزير خارجية لبنان الأسبق: الاحتلال يستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا لقصف غزةأكد وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويز، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا في قصف المنشآت بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

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