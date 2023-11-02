وزيرة التخطيط: مجمع مدارس القرية الكونية ترجمة حقيقية لاستغلال أصول الدولة

وأشارت إلى أن مصر بها 105 ملايين مواطن، و60% منهم شباب، وأن سوق العمل كل عام يرتفع، وهناك مطالب بأن تنخفض الفجوة بين عدد الخريجين، وسوق العمل.‎الزمالك ينجح في اقناع «فتوح» لتمديد عقده.. والتجديد خلال ساعات

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AKHBARELYOM: بث مباشر| افتتاح مدبولي مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبرتقدم «بوابة أخبار اليوم» خدمة البث المباشر لمتابعيها، لافتتاح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.

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