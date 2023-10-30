وزير المالية الإسرائيلي: لن نحول أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية هذا الشهر

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن سموتريتش، وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية، زعم في رسالته لنتنياهو بأنه اتخذ هذا القرار بسبب دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للفصائل الفلسطينية، ولأنها لم تنأى بنفسها عن"طوفان الأقصى" الذي بدأته الفصائل الفلسطينية في السابع من الشهر الجاري ضد مستوطنات الغلاف جنوب إسرائيل وقرب قطاع غزة.الدوري الأفريقي..

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن سموتريتش، وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية، زعم في رسالته لنتنياهو بأنه اتخذ هذا القرار بسبب دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للفصائل الفلسطينية، ولأنها لم تنأى بنفسها عن"طوفان الأقصى" الذي بدأته الفصائل الفلسطينية في السابع من الشهر الجاري ضد مستوطنات الغلاف جنوب إسرائيل وقرب قطاع غزة.الدوري الأفريقي.. موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز والقناة الناقلةالسيسي يوقع قانونا باستثناء قيد شركات من بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وزير المالية الإسرائيلى: لن نحول أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية هذا الشهركشف وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش عن أنه أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن وزارته لن تحول أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية هذا الشهر. اقرأ أكثر ⮕

وزير مالية الاحتلال يوجه بعدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينيةقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين، إنه لن يحول أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية هذا الشهر. اقرأ أكثر ⮕

وزير المالية: تعليق قرار إنشاء سجل للمحاسبين والمراجعين المتعاملين مع الضرائبوزير المالية يوجه بتعليق قرار إنشاء سجل للمحاسبين والمراجعين المتعاملين مع الضرائب اقرأ أكثر ⮕

«خبراء الضرائب» تطالب بوضع توصيف قانوني للمحاسبين وإنشاء نقابة مستقلةرحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بالدعوة التي وجهها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتشكيل لجنة لتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل محاسبي الضرائب المتخصصي اقرأ أكثر ⮕

'الصحة الفلسطينية': الاحتلال ارتكب 908 مجازر ضد عائلات الشعب الفلسطينىقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 908 مجازر ضد العائلات الفلسطينية منذ بدء العدوان.. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. «المالية»: تعليق قرار إنشاء سجل للمحاسبين المتعاملين مع الضرائبوافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعليق العمل بقرار إنشاء سجل للمراجعين والمحاسبين الذين يزاولون المهنة، ويتعاملون مع مصلحة الضرائب المصرية. اقرأ أكثر ⮕