وزير المالية الإسرائيلى: لن نحول أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية هذا الشهر

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن سموتريتش، وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية، زعم في رسالته لنتنياهو بأنه اتخذ هذا القرار لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية للفصائل الفلسطينية، ولأنها لم تنأى بنفسها عن "طوفان الأقصى" الذي بدأته الفصائل الفلسطينية في السابع من الشهر الجاري ضد مُستوطنات الغلاف جنوب إسرائيل وقرب قطاع غزة.

وأشار سموتريتش إلى أنه اتخذ هذا القرار أيضا بسبب مُلاحقة السلطة الفلسطينية لإسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.بايدن يصدر أمرا تنفيذيا شاملا للاستفادة من الذكاء الاصطناعى وإدارة مخاطرهنائبة الرئيس الأمريكى: لا نية لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل أو غزةبعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد مواجهة صن داونزقانون العمل يحظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد

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