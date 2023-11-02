وزير الصحة التركي يعلن خروج مستشفى الصداقة للسرطان عن الخدمة في غزة

وأضاف قوجة:"نحن في تركيا على استعداد لتقديم كل الدعم لمواصلة علاج مرضى السرطان الذين خرجوا قسراً من المستشفى التركي الفلسطيني بسبب نقص الموارد". وأشار إلى أن أنقرة مستعدة لنقل مرضى العناية المركزة الآخرين من الأطفال والكبار في غزة الذين هم في حاجة إلى العناية المكثفة إلى تركيا في أقرب وقت ممكن من خلال توفير التنسيق اللازم.
وأوضح وزير الصحة التركي، أن الخيار الوحيد بخلاف إنقاذ حياة المرضى هو ترك المرضى ليموتوا عمداً، متسائلا:"من يستطيع قول ذلك؟". وأضاف قوجة، أن المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع الهجمات الإسرائيلية على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أضرارا بليغة وتدمير جزئي لحقت بمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر للمستشفى. ويشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت أن المستشفى التركي يتعرض لقصف عنيف من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية والمرضى لا يستطيعون مغادرة المستشفى التركي بعد تعرضه للقصف وأن المساعدات التي وصلت لا تلبي احتياجات المستشفيات في غزةطيران الاحتلال يقصف المستشفى التركى فى قطاع غزة بيان من الأونروا بشأن مصرع 70من موظفيها في غزة بسبب القصف الإسرائيلي
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MOBTADA: الصحة الفلسطينية: خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمةأعلنت الصحة الفلسطينية، خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمة، مشيرة إلى أن المستشفى خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه.
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