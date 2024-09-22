وزير التربية يطمئن على جاهزية المدارس في الأقصر للعام الدراسي الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية لـ مدارس بالمحافظة، لمتابعة انتظام سير العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، في ختام جولات الوزير بمحافظات الصعيد.

وشملت الزيارة، جولة على مدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة وادى الملكات الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة الأقصر الإعدادية بنات، ومدرسة الأقصر الثانوية بنات.

واطمأن الوزير والمحافظ، على تنفيذ الإجراءات والآليات للالتزام بالكثافات المتفق عليها، كما تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الأقصر قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية لهذه المدارس، والمعامل وحجرات الأنشطة المختلفة. وزير التعليم يطمأن على تسليم الكتب الدراسيةواطمأن الوزير والمحافظ خلال الجولة، على جاهزية المدارس، والفصول الدراسية، والتأكد من القوائم والجداول المعلقة بكل فصل، والمعامل، والمكتبات، بهذه المدارس، فضلًا عن الاطمئنان على تسليم الكتب الدراسية، وذلك لضمان تقديم جودة تعليمية متميزة، وانتظام العملية التعليمية.

رافق وزير التربية والتعليم ومحافظ الأقصر، خلال الجولة، كلاً من الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر.

Minister Of Education Schools Aswan New Academic Year Inspection

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