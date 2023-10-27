وزير الخارجية التونسي يبحث التطورات في ليبيا مع مبعوث الرئيس الفرنسي

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدالجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع هجماتها على غزة خلال الساعات المقبلةالتقى نبيل عمار وزير الخارجية التونسي، اليوم، بول سولر، مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وضرورة أن تتجه كل الجهود الإقليمية والدولية نحو إيجاد تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها. كما تم التطرق إلى تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ذكر وزير الخارجية التونسي بموقف بلاده من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وضرورة وقفه فورا.

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