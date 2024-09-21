وزير البترول: لقاءات مع مسؤولي شركات أجنبية لبحث توسعة الاستثمارات وزيادة الإنتاجية

السبت 21/سبتمبر/2024 - 06:27 معقد المهندس كريم بدوي وزير ال بترول والثروة المعدنية لقاءات وجلسات مباحثات مع عدد من مسؤولي الشركات الأجنبية العاملة بمصر للتناقش حول توسعة الفرص الاستثمارية وزيادة ال إنتاجية وتطوير الحقول لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

وأكد سيدرك على التزام شركة شل الكامل بدعم قطاع البترول لاستقبال المزيد من غازات منطقة شرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا، للاستفادة من دورها كأحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط وفى إطار كونها مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط، كون مصر تعم مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى بالمنطقة.

وحث الوزير الشركة على استكمال عمليات الحفر والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها وخاصة منطقتي يدما في العلمين والفيوم، كما دعا الشركة لبحث التوسع في الأنشطة الاستكشافية والحصول على مناطق جديدة، للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

بترول استثمارات إنتاجية شركات أجنبية تحفيزات

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