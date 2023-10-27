وزير خارجية الأردن: إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، يقول إن إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة، والنتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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