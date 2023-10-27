وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في غزة حتى الآن

كشف وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، عن شهداء الاجتياح البري في قطاع غزة، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، موضحًا أنه هناك أكثر من 800 شهيد سقطوا حتى الآن في غزة خلال الساعات القليلة الماضية.

وطالب وزير الأوقاف الفلطسيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، جميع قادة دول العالم بالتدخل الفوري لوقفوأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب «القاهرة الإخبارية» أن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع، وهي تحذير لبداية مرحلة الاجتياح البري.

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وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد في غزة منذ بدء الاجتياح البريأكد حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، أن الواقع الحالي في قطاع غزة من أصعب الحالات التي تُوصف، إذ يوجد هجوم غير مسبوق على غزة، والأنباء تتحدث عما يصل إلى 800 شهيد حتى هذه اللحظة بعد قصف اليوم، وجيش الاحتلال يؤدي جريمة نكراء ضد الشعب الفلسطيني، وضد الأطفال والنساء الذين لا حول لهم ولا قوة في الدفاع عن أنفسهم سوى أن يتلقوا الحمم التي تسقط من... اقرأ أكثر ⮕

وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في قطاع غزة حتى الآن.. فيديوكشف وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، عن ضحايا الاجتياح البري في قطاع غزة، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، موضحًا اقرأ أكثر ⮕

«الصحفيين العرب» لـ مانشيت: إنشاء منصة لكشف الحقائق في فلسطين (فيديو)أدان مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، المجازر الإسرائيلية البشعة التى يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني المحاصر فى غزة والتى راح ضحيتها أكثر من ستة آلاف شهيد حتى الآن. اقرأ أكثر ⮕

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إسرائيل تحدد موقفها من الاجتياح البري الشامل لغزة بعد التوغل المفاجئوافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي. الاجتياح البري الشامل لغزة وحسب صحيفة 'وول ستريت جو اقرأ أكثر ⮕