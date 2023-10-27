وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في قطاع غزة حتى الآن.. فيديو

وطالب وزير الأوقاف الفلطسيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، جميع قادة دول العالم بالتدخل الفوري لوقف التصعيد لوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة.

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ماذا لو سقطت فلسطين بهجمات الاحتلال؟ وزير الخارجية السوداني الأسبق يوضحكشف الدكتور السماني الوسيلة، وزير الخارجية السوداني الأسبق، تفاصيل الاجتياح البري والمخطط الصهيوني لمحو قطاع غزة وإبادة الشعب الف اقرأ أكثر ⮕

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