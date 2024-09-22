وزير الإسكان يعلن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

، وزير ال إسكان والمرافق والمجتمعات ىالعمرانية عن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الردخل.. وفى هذا التقرير نستعرض كيفية الحصول على2- ادخل على موقع صندوق ال إسكان الاجتماعى، وأدخل بياناتك من خلال حساب خاص بك.4- يجب أن يكون المتقدم من مواليد المحافظة أو العاملين بها أو المقيمين بها.6- فى حال حصول الزوجة على وحدة لا يحق للزوج التقدم لحجز وحدة سكنية.8- فى حال استفادة المتقدم بأى دعم من قبل الدولة سواء فى صورة أرض أو وحدة إسكان تعاونى أو اسكان قومى لا يحق له التقدم مرة أخرى.
9- تحدد وزارة الإسكان طرق سداد مقدم الحجز سواء إذا كان الإعلان يتضمن وحدات استلام فورى أو وحدات استلام على نظام 3 سنات.- صورة الرقم القومى للزوج والزوجة.- صورة من عقد ايجار الوحدة.- لا يوجد شروط تتعلق بالموقع الجغرافى بمعنى من حق أى مواطن فى أى محافظة التقدم للحجز دون النظر عن مكان إقامته.موعد مباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك فى السعوديةالقانون يحدد ضمانات للحفاظ على حقوق العمال حال إغلاق أو إفلاس أو دمج المنشأةاليوم..
وحدات سكنية محدودى الدخل متوسطى الدخل إسكان مصر
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أخبار مصر.. وزير الإسكان يعلن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخلنشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان المهندس شريف الشربيني
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