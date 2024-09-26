وزير التربية: استحداث 100 ألف فصل دراسي جديد وخفض العجز في المعلمين إلى 150-180 ألف

محافظ الدقهلية للطلاب المخالفة بمدارس المنصورة: هاتوا حلاق يحلق لهم زيرو وخصم 10 درجات من أعمال السنةوزير الدفاع الإسرائيلي: هذا أسوأ أسبوع يمر على حزب الله منذ تأسيسهأعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، استحداث 100 ألف فصل دراسي جديد تقريبا خلال العام الدراسي الحالي، إلى جانب الفصول الموجودة منذ العام الماضي.

وأكد أن الوزارة نجحت في مواجهة هذا التحدي من خلال بعض الحلول الفنية، التي أدت إلى خفض العجز إلى ما بين 150 و180 ألف معلم فقط في الوقت الحالي.

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