وزير المالية للنواب: مصر سددت التزامات بـ52 مليار دولار خلال العامين الماضيين

وقال "معيط " خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الدولة المصرية سددت الالتزامات خلال العامين بقيمة 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها.وأشار إلي أن البيئة العالمية لتكلفة التمويل تتغير من وقت لآخر وأن هناك الأسواق الدولية ومع ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاع مستويات الأسعار مما انعكس على أسعار فائدة القروض، مؤكدا أن الجميع يتجه في هذه الحالة إلي "تقليل الخطر".

وأوضح "معيط" أن أغلب دول العالم لديها عجز في الموازنة، لذلك تتجه إلي الأسواق الدولية والحصول علي تمويلات لسداد عجز الموازنة"، مضيفا :" مصر كان فيها عجز للموازنة العامة للدولة بنسبة 12% والآن 6% "، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على تقليل فجوة عجز الموازنة".

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