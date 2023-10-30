وزير الري يؤكد أهمية تعزيز البحث العلمي في مجال تحلية المياه لإنتاج الغذاء

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وأشار الدكتور سويلم لدور المعهد في مجال تعزيز التعاون المائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والمعهد في مجال المياه، خاصة مع تشابه رؤى وسياسات الوزارة مع سياسة المعهد فيما يخص التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوجه لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة في مجال"تحلية المياه لإنتاج الغذاء" كما فعلت بعض الدول وحققت نتائج جيدة في هذا المجال، مشيرا إلى تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول تحلية المياه غدا ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه متوجها بالدعوة للمعهد للمشاركة فيها. headtopics.com

كما أكد أهمية التنسيق بين مصر باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والمعهد لتوحيد الرسائل والرؤى التى تقدمها الدول الافريقية ودول البحر المتوسط فى مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه وصولا إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه والمقرر عقده في إندونيسيا في العام المقبل.

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