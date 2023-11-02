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وزيرة التخطيط: القرية الكونية كانت لعقود أرض فضاء غير مستغلة تحولت لتكون صرح تعليمي متميز

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن القرية الكونية كانت لعقود عديدة كانت أرض فضاء غير مستغلة تحولت اليوم بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المصري فى أن تكون صرح تعليمي متميز.

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وتابعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن القطاع الخاص من المهم أن يدخل فى مشروع استثماري يدخل عليه بالربح والعائد، معقبة: “هناك إيمان شديد فى أننا نريد تقديم تعليم متميز مختلف من أجل أن يكون مواطن قادر على تنمية للمجتمع”.

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