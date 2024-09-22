وزير حقوق الإنسان يبحث مع المفوض السامي لمكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تعزيز التعاون

والحرص على تعزيز الحوار وال تعاون مع 'تورك' ومع المفوضية، بغية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في دعم الجهود الوطنية لتعزيزوفقاً لأولويات مصر الوطنية بما في ذلك من خلال تنفيذ برامج لل تعاون الفني.

كما استعرض الوزير د. عبد العاطى كذلك استئناف جولات الحوار الوطني الذي يشارك فيه كافة أطياف المجتمع بمختلف توجهاتهم، فضلاً عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وكذا إطلاق مبادرات لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس حقوق مختلف الفئات في المجتمع، لتعزيز مبدأ المواطنة ومكافحة التمييز وحماية الحريات الدينية، بالإضافة الى تعديل التشريعات الوطنية التى تهدف الى تعزيز الحق فى العدالة وضمانات المحاكمات العادلة ومنها إعداد مشروع جديد لقانون الاجراءات الجنائية.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في غزة، حيث أعرب الوزير د. عبد العاطى عن التقدير لمواصلة المفوض السامي تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي فى قطاع غزة والانتهاكات التى يتعرض لها المدنيين بسبب العدوان الاسرائيلي، مؤكداً على أهمية مواصلة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون إدخال المساعدات الاغاثية العاجلة.

مصر حقوق إنسان تعاون الأمم المتحدة استراتيجية وطنية للحقوق

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