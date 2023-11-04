وزير التربية والتعليم يتفقد المدارس في الإسماعيلية

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤
. يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية كان في استقبال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. وأعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤. من جهته، رحب اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية. ومن المقرر أن يقوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع محافظ الإسماعيلية بتفقد عدد من المدارس. كما يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الاسماعيلية اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجدي
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