وزير خارجية لبنان الأسبق: التاريخ سيسجل المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة

"، أن التاريخ سيسجل المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فدمار حرب الاحتلال على قطاع غزة طال البشر والطير والحجر، ولم يسلم منه أحد، مع انتهاج الاحتلال الإسرائيلي سياسة واضحة ضمن خطته الاستعمارية، إما بقتل السكان وإبادتهم الشاملة أو تهجيرهم ليتكرر سيناريو نكبة 1948.

وأضاف أن قطر أبلغت الولايات المتحدة بأنها مُنفتحة على إعادة النظر في وجود حماس على أراضيها، موضحًا أنه بسبب الاضطرابات الكثيرة التي توجد بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية في المنطقة، فإن وصول نيران هذا الاشتباك إلى الأراضي المجاورة أمر متوقع ووارد.

وتابع:"التحليلات الميدانية والعسكرية هي التي سوف تحدد الجهة التي قامت بإطلاق هذا الصاروخ الذي سقط على طابا المصرية، أمس، من خلال معرفة نوعه والجهات التي تمتلك هذا الصاروخ؛ حتى يكون الموقف المصري مناسبًا لهذا الحدث، ومصر تتعامل بحكمة شديدة في الأحداث لتهدئة الأوضاع في فلسطين، وذلك لأن الحرب والتصعيد ليس من صالح أحد في المنطقة، بل في العالم بأكمله".القاهرة الإخبارية.. جوتيريش: سكان غزة سيتكبدون وابلًا من المآسي الإنسانيةالقاهرة الإخبارية.. headtopics.com

وزير خارجية لبنان الأسبق: إسرائيل تستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا في قصف غزةقال وزير الخارجية اللبناني الأسبق، فارس بويز، في تصريحات للقاهرة الإخبارية، إن التاريخ سيسجل المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية لبنان الأسبق: الاحتلال يستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا لقصف غزةأكد وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويز، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا في قصف المنشآت بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية لبنان الأسبق: حزب الله لم يدخل معركته بعد مع جيش الاحتلالقال وزير خارجية لبنان الأسبق، فارس بويز، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم يوميًا ما يقرب من 12 ألف طن من المتفجرات في القصف على المنشآت بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لن تقدم على قصف غزة بهذا العنف بدون موافقة أمريكيةمساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لن تقدم على قصف غزة بهذا العنف بدون موافقة أمريكية اقرأ أكثر ⮕

«الصحفيين الفلسطينيين»: لو ربع ما في غزة حدث بمكان آخر لوقف الجميع متصدياأدانت شروق أسعد، عضو الأمانة العامة بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، الأفعال والانتهاكات والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

رئيس البرلمان العربي: الصمت الدولي تجاه جرائم إسرائيل في غزة وصمة عارأدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، حالة الصمت الدولي المخزي تجاه الجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في قطاع غزة، واصفاً هذا الصمت بأنه وصمة عار على جبين المجتمع الدولي . اقرأ أكثر ⮕