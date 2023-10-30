وزيرة البيئة تعلن إطلاق مسابقة بين الشباب لربط إدارة المخلفات بالتغير المناخى

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن إطلاق وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة مؤتمر "كلايمثون" العالمى للتوعية بقضايا التغيرات المناخية لهذا العام ولأول مرة من محافظة قنا تحت عنوان " كلايمثون صعيد مصر- نحو توطين الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050 " فى الفترة من30 حتى 31 أكتوبر 2023 تحت رعاية وزارة البيئة والاتحاد الأوروربى وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية giz وإحدى مؤسسات المجتمع المدنى البيئى، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا،...

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

وزيرة البيئة تعلن اطلاق مؤتمر 'كلايمثون' لتوعيه بالحافلات الصلبةأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن إطلاق وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة مؤتمر 'كلايمثون' العالمى للتوعية بقضايا التغيرات المناخية لهذا العام ولأول مرة من محافظة قنا تحت عنوان ' كلايمثون صعيد مصر- نحو توطين الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر ٢٠٥٠ ' فى الفترة من ٣٠ حتى ٣١... اقرأ أكثر ⮕

البيئة: متابعة على مدار الساعة لإحكام السيطرة على نوبات تلوث الهواءأجرى الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالقاهرة، جولة ميدانية بمحافظات القليوبية. اقرأ أكثر ⮕

وزيرة البيئة: مصر تهدف لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول 2030أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية الملف المناخي بكل جوانبه ومجالاته، بما في ذلك التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة اقرأ أكثر ⮕

وزيرة البيئة: حق الدول النامية في التنمية غير قابل للتفاوضشددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ضرورة أن يراعي العمل المناخي احترام سيادة كل طرف ومبادئ الاتفاقية واتفاق باريس، بحيث يكون لكل بلد الحق في اختيار مسا اقرأ أكثر ⮕

وزيرة البيئة: مصر تدعم كل ما يخدم التنمية حول العالمأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تداعيات وأخطار المناخ كشفت الأهمية والعلاقة المتبادلة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، مشيرة إلى ضرورة تبني حلول مستدامة تكفل تحقيق مكاسب متبادلة بين المجالين. اقرأ أكثر ⮕

القانون يلزم بمصادرة المعدات المستعملة في التخلص من المخلفات الخطرة بغير أماكنهاوضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبات متعددة بشأن إلقاء المخلفات الخطرة في غير الأماكن الغير مخصصة لها، كالحبس والغرامة ومصادرة الآلات والمعدات المستعملة في الجريمة. اقرأ أكثر ⮕