وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفد شركة «الماكو» لبحث سبل التعاون

، دكتور مهندس بسيم يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية"الماكو" ووفد مرافق، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا اللقاء يستهدف مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من ضمنها التعاون في مجال إنتاج مكونات المحوّلات (الجافة/ الزيتية/ القدرة) والتي تخدم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بالإستفادة من خبرات شركـة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة"الماكو".

وإستعرض الوزير"محمد صلاح" دور الوزارة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وكذا دورها في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، لافتاً إلى أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تضم قدرات وخبرات بشرية وفنية وتكنولوجية متميزة يتم العمل على تطويرها بإستمرار، موضحاً أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي ترتكز على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والمساهمة في تعزيز مساعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.من جانبه، أوضح د. headtopics.com

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في المشروعات التي تساهم في تعزيز قطاع الكهرباء والطاقة إيماناً بالأهمية القصوى لهذه المشروعات في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والدكتور مهندس محمد مصطفى بقطاع المشروعات المدنية بالهيئة و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والمهندس محمد فاروق العشماوي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي). headtopics.com

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة «الماكو» التعاون في إنتاج أنظمة الطاقة الكهربائيةاستقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، دكتور مهندس بسيم يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات. اقرأ أكثر ⮕

' الإنتاج الحربي' يبحث أوجه التعاون المشترك في مجال إنتاج أنظمة الطاقة الكهربائية مع شركة “ الماكو”ناقش المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع دكتور مهندس بسيم يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية الماكوإلى سبل التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات اقرأ أكثر ⮕

‫وزير الرى: تنفيذ 75 بئرا جوفيا وخزانات لمياه الأمطار فى أوغنداالتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون.. اقرأ أكثر ⮕

وزيرة التخطيط تلتقي المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالكويت لبحث تعزيز سبل التعاونوزيرة التخطيط تلتقي المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالكويت لبحث تعزيز سبل التعاون اقرأ أكثر ⮕

وزير السياحة الإيطالية: شغف كبير من الإيطاليين بالمقصد السياحي المصريو جاء ذلك خلال عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مع Daniela Santanchè وزيرة السياحة بإيطاليا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا اقرأ أكثر ⮕

إيطاليا: شغف كبير بالمقصد السياحي المصري.. ولا تغير بالموقف تجاه مصرو جاء ذلك خلال عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مع Daniela Santanchè وزيرة السياحة بإيطاليا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا اقرأ أكثر ⮕