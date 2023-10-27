وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد في غزة منذ بدء الاجتياح البري

أكد حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، أن الواقع الحالي في قطاع غزة من أصعب الحالات التي تُوصف، إذ يوجد هجوم غير مسبوق على غزة، والأنباء تتحدث عما يصل إلى 800 شهيد حتى هذه اللحظة بعد قصف اليوم، وجيش الاحتلال يؤدي جريمة نكراء ضد الشعب الفلسطيني، وضد الأطفال والنساء الذين لا حول لهم ولا قوة في الدفاع عن أنفسهم سوى أن يتلقوا الحمم التي تسقط من الطائرات بأجسادهم، لأنهم ليس لديهم ما يدافعون به عن أنفسهم.

وأضاف"البكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج"حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة"صدى البلد" اليوم الجمعة، أن بيان شيخ الأزهر هي صيحة كبرى تنطلق نحو العالم العربي والعالم الإسلامي من أجل أن يتحرك، إذ أن ما يحدث في قطاع غزة هي مجزرة كبيرة ومذبحة عظيمة.

وتابع وزير الأوقاف الفلسطيني، أن وقفة مصر بجانب الشعب الفلسطيني من خلال الرئيس السيسي والشعب والحكومة وبيان شيخ الأزهر، يأتي ضمن السياق المنطلق من مصر، إذ أن فلسطين تعول على مصر بشكل كبير، إذ أنها الشقيقة الكبرى لفلسطين، كما أنها تمتلك الإمكانيات والقدرات والتاريخ والحضارة والقوة، والرأي الذي يمكن أن يُسمع، ومصر إن تحركت يُحسب لموقفها. headtopics.com

وأردف:"نحن نعول بشكل كبير على ما قاله شيخ الأزهر في بيانه الأخير، وأرى أنه من الممكن أن تكون لصيحة شيخ الأزهر ودعوته أن تلقى الآذان الصاغية، وقد نرى تجاوبا من قبل المؤسسات العالمية الدولية، وأمريكا التي تعرف وتدرك أن رأي الإمام الأكبر وصرخة الإمام الأكبر سيكون لها صدع في كل أركان الأرض وكل بقاع الأرض". سفير فلسطين بالقاهرة: قطاع غزة تحول لكتلة مشتعلة من اللهببث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي..

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