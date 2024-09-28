وزير الخارجية: خطأ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لبقائها

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وأوضح أن مصر دولة كثيفة السكان تحيا في بيئة صحراوية قاحلة وتعتمد بشكل مطلق على نهر النيل للوفاء بمواردها ومتطلباتها المائية.

مصر نهر النيل المنهج الأحادي الموارد المائية الدولية جمعية الأمم المتحدة

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