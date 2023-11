وزيرة خارجية اليابان: غزة في وضع خطير وقلبي يعتصر علي الأرواح البريئة

واضافت كاميكاوا، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، إنها ستزور رام الله وتتحدث مع القادة الفلسطينيين خلال جولتها التي تشمل إسرائيل والأردن.وأعربت المسئولة اليابانية قائلة: “سنواصل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة”.

