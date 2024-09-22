وزير الخارجية : يجب إيلاء أولوية قصوى للتخلص التام من الأسلحة النووية بصورة لا رجعة فيهامحافظ أسوان: الإصابات حدثت بعد المولد النبوي مباشرة.. و150 حالة بالمستشفياتما حقيقة تسرب مخلفات مصنع كيما إلى مياه النيل في أسوان؟نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 11:28 م | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 11:28 م

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع نظيره الأنجولي تيتي أنطونيو، على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لاستضافة الدورة الأولى من آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة، باعتبارها آلية مؤسسية تتيح زيادة التنسيق المشترك بين البلدين.

وأكد حرص مصر على التنسيق المشترك وإبداء كامل الدعم للارتقاء بمصالح وأولويات العمل الإفريقي، خاصة في ضوء عضوية البلدين في مجلس السلم والأمن الأفريقي. وأكد الوزير استعداد مصر لمواصلة العمل مع أنجولا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتطوير البنية التحتية بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين في مجال التنمية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.وزير الخارجية: يجب إيلاء أولوية قصوى للتخلص التام من الأسلحة النووية بصورة لا رجعة فيها

أمم المتحدة وزير الخارجية مصر أنجولا التعاون الدولي أسلحة نووية

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