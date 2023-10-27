وزير الرياضة ضيفا على كابيتانو مصر لتحفيز اللاعبين

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواجد في مباراة فريقي "مدحت فقوسة"، بقيادة سمير كمونة، و"شحتة" بقيادة محمد اليماني وذلك لتحفيز اللاعبين. أحمد عزت لاعب فريق اليماني بموافقتها على ترميم منزله بعد بحث حالته، وشهدت الحلقة حضور أحمد رأفت مذيع الشارع، والذي حرص على تحفيز اللاعبين.

وقال عضو مؤسسة حياة كريمة: "المؤسسة استجابت لطلب محمد اليماني إن منزل اللاعب أحمد عزت محتاج ترميمات وعملنا بحث ميداني ولم نتأخر وسنقوم بترميم المنزل ومتكفلين بالأمر، لأن هدفنا تنمية الإنسان المصري، وأي حد عنده مشكلة احنا معاكم في أي وقت وأي مكان".المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

مؤسسة حياة كريمة تفاجئ لاعب كابيتانو مصر باستجابتها لترميم منزلهفاجأت مؤسسة حياة كريمة لاعب كابيتانو مصر أحمد عزت لاعب فريق اليماني بموافقتها على ترميم منزله بعد بحث حالته، وشهدت الحلقة حضور أحمد رأفت مذيع الشارع، والذي حرص على تحفيز اللاعبين. اقرأ أكثر ⮕

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