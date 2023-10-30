وزير البترول يتابع ملفات عمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

الجارديان: دعم بايدن لإسرائيل يضع مستقبله الرئاسي في مهب الريحأنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات مثيرة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي رئيس الهيئة وبحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وعلاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، وهشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، وحسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع استعرض عادل سعيد رئيس الهيئة ماتم من خطوات فعلية في منطقة المثلث الذهبي، والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة والمناطق التى تم تحديدها كمرحلة أولى لإقامة مجمعات صناعية عليها في منطقة المثلث الذهبى، كما تم اعتماد المركز المالي للهيئة في عامها الأول ٢٣/٢٢.

وأكد الملا أهمية التعاون والتكامل بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وجهات الدولة المختلفة لتفادي أي معوقات قد تعيق تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى شتى المجالات، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادى المرتفع. headtopics.com

ووجه الملا بضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات والأحداث العالمية المتلاحقة والتي أثرت بشكل مباشر على خريطة الاستثمار العالمية، لافتاً إلى أهمية تبنى أفكار غير تقليدية ورؤى جديدة لترويج الفرص الاستثمارية التي تحظى بها منطقة المثلث الذهبي والعمل على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بها، والتي ستكون إضافة تنموية للمنطقة، علاوة إلى دورها فى دعم الاقتصاد القومي.

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