وزير خارجية الأردن: إسرائيل شنت حربًا برية على غزة

وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) اليوم الجمعة أن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له، قائلًا:"إن الملايين سوف يراقبون كل صوت.. التاريخ سيحكم".القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) اليوم الجمعة أن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له، قائلًا:"إن الملايين سوف يراقبون كل صوت.. التاريخ سيحكم".القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

وزير خارجية الأردن: الاحتلال بدأ للتو شن حرب برية على غزةوزير خارجية الأردن الاحتلال بدأ للتو شن حرب برية على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل شنت للتو حربًا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية الأردن: إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانيةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي يقول إن إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية الأردن: إسرائيل بدأت حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثةقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، إن إسرائيل بدأت للتو حربا برية على قطاع غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني: الاحتلال بدأ حربا برية على قطاع غزة والنتيجة ستكون كارثيةقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل بدأت حربا برية على غزة، وإن النتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة. اقرأ أكثر ⮕

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لن تقدم على قصف غزة بهذا العنف بدون موافقة أمريكيةمساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لن تقدم على قصف غزة بهذا العنف بدون موافقة أمريكية اقرأ أكثر ⮕