أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. وزير الخارجية : أولوية مصر القصوى هى وقف حمام الدم بالمنطقة.. بايدن يراجع وضع القوات الأمريكية بالشرق الأوسط.. والجيش الإسرائيلى: سنستهدف خليفة نصر اللهحرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يعرض "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية.

قال مسئولون إسرائيليون، إن الجيش الإسرائيلى قرر تنفيذ عملية اغتيال حسن نصر الله، لأنه كان يعتقد أن نصرالله لن يبقى إلا لفترة قصيرة قبل اختفائه فى مكان مختلف. قال وزير الدفاع الإسرائيلى يواف جالانت، إن القضاء على حسن نصر الله إحدى أهم العمليات في تاريخ إسرائيل ولن نتوقف عندها.تحت عنوان "حزب الله كان يسعى لحرب محدودة ولكن اتجهت إسرائيل إلى الضربة القاضية"، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تعليقا على استشهاد حسن نصر الله، زعيم حزب.مصادر لنيويورك تايمز: توقعات بإعلان هاشم صفى الدين خليفة محتملاً لنصر الله

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن القادة الإسرائيليين كانوا على علم بمكان وجود حسن نصر الله منذ أشهر وقرروا ضربه الأسبوع الماضى.نعت وزارة الخارجية الإيرانية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقالت "إن المسار المجيد لقائد المقاومة سيستمر وسيتحقق هدفه بتحرير القدس".أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مسؤولا أمريكيا قال لـABC إن إسرائيل تستعد لعملية برية محدودة في لبنان.

أدانت روسيا، اليوم الاغتيال السياسى الذى نفذته إسرائيل ضد أمين عام "حزب الله" فى لبنان حسن نصر الله بغارة جوية استهدفت المركز الرئيسى للحزب بالضاحية الجنوبية لبيروت.أعلنت الشرطة فى جنوب إفريقيا، مقتل 17 شخصا فى حادثى إطلاق نار جماعى وقعا على مقربة فى بلدة "لوسيكيسكى" بمقاطعة "كيب الشرقية" جنوب شرقى البلاد.ناصر منسى: جمهور الزمالك الأفضل فى أفريقيا والفوز بالسوبر رائع..

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