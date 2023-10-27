وزير خارجية الأردن: إسرائيل شنت حربا برية على غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل شنت للتو حربًا برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة.

وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي"اكس"، اليوم الجمعة، أن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له، قائلا:"إن الملايين سوف يراقبون كل صوت.. التاريخ سيحكم".

وزير خارجية الأردن: إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانيةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي يقول إن إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية الأردن: إسرائيل بدأت حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثةقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، إن إسرائيل بدأت للتو حربا برية على قطاع غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية الأردن: الاحتلال بدأ للتو شن حرب برية على غزةوزير خارجية الأردن الاحتلال بدأ للتو شن حرب برية على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية الأردن: إسرائيل شنت حربًا برية على غزةقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل شنت للتو حرباً برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني: الاحتلال بدأ حربا برية على قطاع غزة والنتيجة ستكون كارثيةقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل بدأت حربا برية على غزة، وإن النتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل شنت للتو حربًا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕