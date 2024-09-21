وزير التربية يتابع انتظام الدراسة بمدارس سوهاج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وصل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، محافظة سوهاج ، حيث يتابع انتظام الدراسة بمدارس سوهاج مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 .وتفقد محمد عبداللطيف ، يرافقه الدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام لمحافظة سوهاج ، وياسر محمود، وكيل وزارة التربية التربية والتعليم ، مدرست ي: أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات، ومدرسة اللواء شهيد نبيل فراج الابتدائية بحي غرب سوهاج .

وبحسب الخريطة الزمنية، للعام الدراسى الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وأعلنت المديريات التعليمية بالمحافظات، جداول حضور الطلاب خلال الأسبوع الاول للدراسة، حسب المراحل التعليمية، لعدم تكدس الطلاب، على أن ينضبط حضور الطلاب خلال الاسبوع المقبل.

وأكد الوزير أن قوائم الفصول جاهزة الآن داخل الفصول، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر. ويستعد وزير التعليم محمد عبداللطيف لزيارة المحافظات لمتابعة انضباط العام الدراسي الجديد، وتنطلق جولاته الاسبوع الحالي بمحافظتي سوهاج وقنا.

مدرست عام دراسي التربية والتعليم سوهاج محمد عبداللطيف

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