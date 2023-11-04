وزير العدل يهنئ الأعضاء الجدد بتعيين أبنائهم

وزير العدل، اليوم السبت، كلمة أثناء مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة، بأهالي الأعضاء الجدد وهنأهم بتعيين أبنائهم، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لقرار رئيس الجمهورية، وأن في عهده لا يُظلَم أحد.تحرير 219 مخالفة للمحلات وضبط ‏61249 مخالفة مروريةسقوط 5 تشكيلات عصابية لارتكاب أعمال سرقات بـ 3 محافظاتإلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

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YOUM7: وزير العدل لأسر قضايا الدولة الجدد: الرئيس السيسي صاحب الفضل فى إعادة الحقوق لأصحابهاقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال لقائه بأسر أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد بمقر العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب الفضل فى تعيين أبنائهم..

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AKHBARELYOM: وزير العدل يهنئ أعضاء قضايا الدولة الجدد ويلتقي بأهاليهمهنأ المستشار عمر مروان- وزير العدل أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد دفعة 2013 و 2014 تظلمات، بعد أدائهم اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، اليمين القانونية

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YOUM7: أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون حلف اليمين أمام وزير العدلشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ قليل بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الادارية، اداء حلف اليمين لاعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد..

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YOUM7: بدء مراسم أداء حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة أمام وزير العدل.. صوربدأت منذ قليل، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية مراسم أداء حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، أمام المستشار عمر مروان وزير العدل..

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SHOROUK_NEWS: أعضاء هيئة قضايا الدولة يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئةشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة ، وذلك بحضور المستشار مسعد عبد المقصود

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MOBTADA: أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدلأدى 219 عضوا من أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار عمر مروان، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة العليا، ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة.

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