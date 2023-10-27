وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره النيجيري

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي..

طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدالجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع هجماتها على غزة خلال الساعات المقبلةالتقى يشار جولر، وزير الدفاع التركي، اليوم الجمعة، نظيره النيجيري محمد بادارو أبو بكر الذي يزور تركيا حاليا.

وزير التجارة يستقبل نظيره التركي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدةوزير التجارة يستقبل نظيره التركي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اقرأ أكثر ⮕

جوارديولا يتغنى بقدرات أونانا قبل قمة ديربي مانشستريلتقي نادي مانشستر سيتي مع نظيره مانشستر يونايتد اقرأ أكثر ⮕

الوداد يكتسح إنيمبا بثلاثية فى شوط أول ناري بالدوري الأفريقي.. فيديواكتسح فريق الوداد المغربي نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 3-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب 'المركب الرياضي محمد الخامس'.. اقرأ أكثر ⮕

وزير الدفاع الأمريكي: بحثت مع وزير الدفاع الإسرائيلي تيسير إدخال المساعدات لغزة وحماية المدنيينمصر تدخل مساعدات لغزة اقرأ أكثر ⮕

وزير الصحة يستقبل رئيس هيئة الكوارث التركي لبحث إيصال المساعدات الطبية لغزةوزير الصحة يستقبل رئيس هيئة الكوارث التركي لبحث إيصال المساعدات الطبية لغزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

من هو معلق مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبييلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مع نظيره فريق تولوز الفرنسي اليوم الخميس والموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. اقرأ أكثر ⮕