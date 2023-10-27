وزير خارجية إيران: فلسطين ليست وحدها

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن"فلسطين ليست وحدها"، وذلك تعليقًا على العدوان العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ يوم أمس.

ونشر عبد اللهيان تغريدة عبر حسابه على موقع"إكس"، قال فيها إنه التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وبحث معه مشروع القرار العربي بشأن قطاع غزة، والذي وافقت عليه الأمم المتحدة، وطالبت بـ"هدنة إنسانية فورية" في غزة ووصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في القطاع المحاصر.

وجرى تمرير مشروع القرار"غير الملزم" بتأييد 120 صوتًا، واعتراض 14 عضواً بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنع 45 عن التصويت. من جانبه، قال جوتيريش عبر منصة"إكس":"أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الشرق الأوسط، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب". headtopics.com

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