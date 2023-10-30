وزارة الرياضة تطلق حملة لتوعية ذوى الهمم وأسرهم للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

أن الشباب المصري، والذى يمثل أغلبية الشعب المصري، يعي بشكل كبير كافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، خاصة السياسية والاقتصادية، ويدرك فى ذات الوقت الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية لتحقيق تلك النهضة الشاملة التى تشهدها مصر حاليا فى شتي المجالات، مشيرا إلى أن هذه الركائز من جعلت الشباب أهم الفئات التى تقف خلف الدولة وأكثرها تأثيرا فى شتي مسارات العمل التنموي.

مضيفا أن المجتمع المصري أصبح قانعا بتصدر الأشخاص ذوي الإعاقة طليعة أطياف الشعب المصري خاصة وقتما يحتاجهم الوطن ، فقد اعتدوا أن يلبوا النداء ويقودون حتي الأسوياء إلي مافيه صالح الوطن والمواطن انحيازا لمستقبل أفضل يرسم ملامح الجمهورية الجديدة .وأشاد الحضور بالدور الكبير الذي تؤديه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في الاهتمام بأنشطة ورياضات المعاقين حتي تحققت الانتصارات كلما شارك ذوي القدرات الخاصة في البطولات الأفريقية والعالمية والأوليمبية .

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