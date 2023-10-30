وزارة الرياضة تطلق المهرجان الرياضى الأول للكروس فيت لطلاب جامعة أسيوط

وزير الشباب والرياضة، أعلنت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابي)، بالتعاون مع جامعة أسيوط (إدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب)، انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الأول للكروس فيت (Be Fit) لطلبة وطالبات الجامعة، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، على ملاعب الجامعة، بمشاركة 800 طالباً وطالبة.

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

جامعة أسيوط تحقق مراكز متقدمة في تصنيف «QS» البريطاني لعام 2024قال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إن جامعة أسيوط تقدمت في التصنيف QS البريطاني وتحتل الترتيب الـ51عربيا اقرأ أكثر ⮕

ماراثون دراجات في ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بجامعة أسيوطشهدت جامعة أسيوط اليوم الأحد انطلاق ماراثون للدراجات في ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى داخل حرم جامعة أسيوط اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل الاشتراك بحفل تخرج الدفعة الـ 73 لطلاب كلية الآداب جامعة عين شمستنظم كلية الآداب جامعة عين شمس حفل تخرج الدفعة الـ 73 لطلاب كلية الآداب، وذلك بدار المدرعات بالقاعة الذهبية خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الرياضة تطلق الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسيةأطلقت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، أولي فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر فى الانتخابات الرئاسية القادمة. اقرأ أكثر ⮕

جامعة القاهرة توضح سبب اقتصار خدمات مركز الدعم النفسى على طلابهاكشف الدكتور فكرى العتر مدير مركز الدعم النفسى جامعة القاهرة ، عن سبب اقتصار تقديم خدمات المركز لطلاب جامعة القاهرة فقط . اقرأ أكثر ⮕

مصطفى حسن أميناً عاماً لجامعة أسيوط الأهليةشهدت جامعة أسيوط انعقاد اجتماع لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية والمنعقدة عن شهر أكتوبر 2023 وذلك برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، والدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية اقرأ أكثر ⮕