وزارة التموين تحذر المخابز من إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

والتجارة الداخلية على مديري المديريات بكافة محافظات الجمهورية بمتابعة عمل المخابز المنتجة للخبز المدعم مع توجيه إنذار أول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات القياسية يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالإنذارات السابقة.وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش.

على جانب آخر تستمر الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كما تشارك وزارة التموين والتجارة الداخلية في المبادرة من خلال طرح السلع بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

الإغلاق فورًا.. تحذير من التموين لأصحاب المخابزالإغلاق فور ا تحذير من التموين لأصحاب المخابز | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

تحذير شديد اللهجة من وزير التموين لأصحاب المخابز .. أعرف السببوجه الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية اقرأ أكثر ⮕

وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنويًاوجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم اقرأ أكثر ⮕

وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنوياوزير التموين يناقش إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية ويتابع مبادرة تخفيض الأسعار. اقرأ أكثر ⮕

تموين البحيرة: تحرير 25 محضرا خلال حملات مكثفةواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز الدلنجات ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن... اقرأ أكثر ⮕

تحذير هام من التموين لأصحاب المخابزوجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيرًا إلى ان الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر. اقرأ أكثر ⮕