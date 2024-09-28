وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد دعمها الكامل لإسرائيل ضد إيران

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وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد لحماية القوات والمنشآت الأمريكية في المنطقة وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل.

إيران إسرائيل لبنان البنتاجون دفاع

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