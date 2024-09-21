وزارة الصحة المصرية تناقش تعزيز التعاون مع الهند في المجال الصحي

، أن الوزير استهل الاجتماع بتهنئة السفير على تكليفه سفيرا ل مصر لدى الهند ، مؤكداً حرص مصر على ال تعاون مع الهند في تصنيع الدواء، والمواد الخام، وال لقاحات ، ونقل تكنولوجيا التصنيع، وتعزيز فرص الاستثمارات بين الجانبين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية التنسيق والتعاون مع الجانب الهندي في تصنيع المواد الخام الدوائية بمواصفات وجودة عالمية، وإمكانية تنفيذ ذلك من خلال مدينة الدواء المصرية "gypto pharma”، وكذلك التعاون في مجال تصنيع الأجهزة الطبية.
ومن جانبه وجه السفير كامل جلال الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على التنسيق مع جانب الهندي والتعاون مع المنظمات الدولية لاستقبال الجرحى، والمصابين الفلسطينين في المستشفيات المصرية مؤكدا التقدير العالمي لجهود مصر في توفير أفضل الخدمات العلاجية، والصحية للفلسطينين. حضر الاجتماع الدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتور عمرو حسن، مستشار الوزير لشؤون السكان وتنمية الأسرة.تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا.. تاو والشحات وأبو علي فى الهجوم
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